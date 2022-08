Veröffentlicht am 4. August 2022 von wwa

BETZDORF – Sabine trifft…Oberst Stefan Weber – Kommandeur Landeskommando Rheinland-Pfalz

Seit dem 24. Februar hat sich mit Putins Angriffskrieg unsere Welt verändert. Wir leben in einer „Zeitenwende“ mit Auswirkungen auf die verschiedensten Bereiche. Im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „Sabine trifft…“ wird es diesmal um die Auswirkungen des Ukraine Krieges auf die Sicherheitspolitik gehen und verschiedenste Fragestellungen diskutiert werden.

Was braucht es für eine wehrhafte Demokratie des Westens? Wie wird das 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr umgesetzt? Welche Rolle spielen die in Rheinland-Pfalz stationierten US – Streitkräfte?

Für Dienstag, den 16. August lädt die heimische Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler herzlich alle interessierten Mitbürger und Mitbürgerinnen um 19:30 Uhr in das Hotel Bürgergesellschaft, Augustastraße 5 in 57518 Betzdorf ein.

Anschließend an einen etwa 20-minütigen Vortrag des Kommandeurs des Landeskommando Rheinland-Pfalz, Oberst Stefan Weber, können weitere Fragen erörtert und diskutiert werden.

„Ich möchte mit diesen Veranstaltungen informieren und die Empfindungen und Gedanken der Mitbürger erfahren, um Ängste zu nehmen und vielleicht auch Lücken zu schließen“, erörtert Bätzing-Lichtenthäler die Themenwahl und Motivation der Veranstaltung, „über zahlreiche Anmeldungen unter post@baetzing-lichtenthaeler.de oder 02741/25454 und reges Interesse bei diesem wichtigen und kritischen Thema würde ich mich sehr freuen.“ Wer könnte zur Sicherheitslage und Kriegsproblematik besser informieren als Oberst Stefan Weber.