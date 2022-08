Veröffentlicht am 4. August 2022 von wwa

WISSEN – Einladung zum traditionellen Grillnachmittag des VdK Ortsverband Wissen am Samstag, 27. August 2022

Am Samstag, 27.August 2022, findet das traditionelle Grillfest des VdK- Ortsverbandes Wissen am Schützenhaus in Schönstein statt. Der Beginn ist um 15:00 Uhr, das voraussichtliche Ende um 18:00 Uhr. Eingeladen sind die Mitglieder. Bei Steaks und Würstchen vom Grill, sowie gut gekühlten Getränken sorgt der allseits bekannte „DJ- Floppy“ für den musikalischen Rahmen. Für die Mitglieder ist der Besuch kostenfrei, Nichtmitglieder zahlen einen Kostenbeitrag von 15 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist bis 20. August 2022 erforderlich. Anmeldungen nehmen entgegen: Albert Rödder, Telefon 02742-5837, Email: albert.roedder@gmx.de; Wolfgang Klein, Telefon 02742-3829, Email; klein-hoevels@t-online.de