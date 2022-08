Veröffentlicht am 4. August 2022 von wwa

WISSEN – Am Freitag Blutspenden in Wissen

Für Freitag, 5. August 2022, bittet die DRK-Bereitschaft Wissen wieder zu dem so wichtigen Blutspenden. Nach Angaben der zuständigen Stellen werden in Deutschland täglich über 15.000 Spenden benötigt. Man macht es sich nicht immer klar, aber es kann jeden bei einer Krankheit oder nach einem Unfall treffen. In Wissen stehen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Roten Kreuzes zwischen 16 und 20 Uhr im Kopernikus-Gymnasium auf dem Alserberg bereit. Es gibt da aber ein Problem. Wegen Bauarbeiten ist die Pirzenthaler Straße als Weg zum Spendenlokal gesperrt. Man fand jedoch eine Lösung. Auf dem Parkplatz der Kindertagesstätte “Lummerland“, Stadionstraße 37, warten DRK-Fahrzeuge auf die Spendewilligen. Von dort geht es im Abstand von jeweils etwa einer halben Stunde zum Gymnasium. Zum Befahren der Baustelle liegt eine Sondergenehmigung vor. Selbstverständlich werden die Spender nach ihrer „guten Tat“ wieder zur Kindertagesstätte zurück gebracht. Platz zum Abstellen der Privatautos gibt es genug. (bt) Foto: Bernhard Theis