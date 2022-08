Veröffentlicht am 3. August 2022 von wwa

KOBLENZ – Joint im Schwimmbad führt zu Hausdurchsuchung

Dienstagnachmittag, 02. August 2022, gegen 16:30 Uhr fiel ein junger Mann in einem Schwimmbad in Koblenz auf, als er dort einen Joint rauchen wollte. Der Sicherheitsdienst sprach ihn auf den Drogenkonsum an und informierte die Polizei Koblenz. Die Beamten fanden bei dem 26-Jährigen nicht nur den Joint, sondern gleich ganze 20 Gramm Marihuana, die er im Schwimmbad mitführte.

Nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft und Richter wurde sodann die Wohnungsdurchsuchung bei ihm angeordnet. Die eingesetzte Streife konnte in den Wohnräumen weitere 48 Gramm Cannabis und Haschisch auffinden. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das BtmG erfasst. Quelle: Polizei