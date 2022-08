Veröffentlicht am 4. August 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Förderung ermöglicht barrierefreie Webseite

Schneckenhausen, 3. August 2022 – Die Landesgruppe Rheinland-Pfalz der Deutschen Parkinson Vereinigung (dPV) mit Sitz in Schneckenhausen (Landkreis Kaiserslautern) hat eine Förderung in Höhe von 16.000 Euro von der BARMER erhalten. Die dPV-Landesgruppe Rheinland-Pfalz finanziert mit dem Geld die barrierefreie Überarbeitung ihrer Webseite www.jupa-rlp.de. Die Seite richtet sich an Parkinsonerkrankte, die jünger als 58 Jahre sind. „Das wertvolle Engagement von Selbsthilfe-Einrichtungen wie der dPV für meist schwer erkrankte Menschen ist zutiefst beeindruckend. Als gesetzliche Krankenkasse fördern wir diese wichtige, oft ehrenamtliche Arbeit aus voller Überzeugung“, sagt Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der BARMER in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Auch in den Vorjahren hatte die Krankenkasse die dPV finanziell unterstützt.

Webseite gibt nützliche Tipps und wertvolle Informationen

Der dPV-Landesbeauftragte Wilfried Scholl erklärt: „Unsere Webseite wird künftig noch anschaulicher und vor allem barrierefrei nützliche Tipps und wertvolle Informationen rund um die Parkinsonerkrankung und die dPV bereitstellen. Als Selbsthilfe-Organisation ist die dPV auf die finanzielle Förderung von Krankenkassen und Stiftungen angewiesen.“ Spenden seien ebenso ein wichtiger Eckpfeiler, der die Arbeit der dPV möglich mache. Die dPV ist eine Selbsthilfeorganisation, in der sich Menschen mit Parkinsonerkrankung zusammengeschlossen haben, um einander zu unterstützen. Parkinson ist eine Erkrankung des Nervensystems, die auch als Schüttellähmung bekannt ist. Typische Symptome sind Zittern, das in Ruhe auftritt, versteifte Muskeln und verlangsamte Bewegungen.