BAD MARIENBERG – Die Band mit der Harfe – „Gute Laune Tour“ hält auf dem KulturGut Hirtscheid: Lions Club Bad Marienberg präsentiert JEANINE VAHLDIEK BAND

„Was haben die Ukraine, das Ahrtal und der Westerwald gemeinsam?“, wollte der Past-Präsident des Lions Clubs Bad Marienberg, Thomas Kaleja, von den Menschen wissen, die den Weg zum KulturGut Hirtscheid gefunden hatten, um sich von guter Laune anstecken zu lassen. Nach einer kurzen Begrüßung der Lionsfreundin Beatrix Binder vom KulturGut hatte sie das Wort an Thomas Kaleja übergeben.

Die Antwort: Es sind alles Projekte und Regionen, die der Lions Club unterstützt und unterstützt hat. Und auch dieses von den Löwen organisierte Benefizkonzert mit der JEANINE VAHLDIEK BAND dient einem guten Zweck. Die Erlöse (plus eine mögliche Aufstockung) sichern die komplette Finanzierung einer Schaukel für Rollstuhlfahrer in der integrativen Kindertagesstätte Sonnenblumental in Höhn. Damit auch die Kinder in Rollstühlen, das Glück erfahren dürfen, wie es ist, für einen Moment zu schweben.

Auch Jeanine Vahldiek und Steffen Haß – zusammen die „Band mit der Harfe“ – schafften es, die Gäste zum Schweben zu bringen. Mit viel positiver Energie und Lieder zum Schmunzeln aber auch zum Nachdenken, verbanden sich in einer wohltuenden Harmonie. Die ungewöhnlichen Klänge der Orchesterharfe, gemischt mit Gesang, Percussionsinstrumenten, Ukulelenbass und Hawaiigitarre, ließen jeden Song mit neuen Facetten erblühen. Gedanken an Pop, Reggae, Jazz und Singer-Songwriter tauchten auf.

Die beiden studierten Musiker nahmen das Publikum mit in eine andere Welt, in der der Einzelne verstehen darf, dass er selbst entscheiden kann, glücklich und zufrieden zu sein.

Und das war ganz leicht an diesem lauen Sommerabend. Denn nicht nur das Wetter spielte mit, die Band tat ihr Übriges dazu. Der Funken der guten Laune sprang im Nu auf die Zuschauer über und bald schon erfüllte eine beruhigende und einladende Fröhlichkeit den Hof des Kulturgutes. (Doris Kohlhas) Fotos: Doris Kohlhas