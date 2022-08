Veröffentlicht am 3. August 2022 von wwa

NIEDERHÖVELS – Wiese zwischen Häusern brennt

Die Freiwillige Feuerwehr Wissen wurde am Mittwochnachmittag, 03. August 2022, zu einem Flächenbrand in Niederhövels gerufen. Aus noch nicht bekannten Gründen hatte ein Wiesenstück inmitten der ehemaligen Bergmannssiedlung an der B 62 Feuer gefangen. Ein Nachbar hatte allerdings schon beherzt reagiert und die Flammen mit einem Wasserschlauch bekämpft. Seine größte Sorge war, dass direkt angrenzende Wohnhaus zu schützen. Den Rest erledigten die Fachleute. Einsatzleiter Christian Schuh sagte später: „Ohne das Vorgehen des Nachbarn wären die drei Mülltonnen vermutlich komplett verbrannt“. So ist nur eine in Mitleidenschaft gezogen worden. Im Einsatz waren 27 Kräfte mit drei Fahrzeugen, dazu die Polizei. (bt) Fotos: Bernhard Theis