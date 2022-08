Veröffentlicht am 3. August 2022 von wwa

HAMM – Kultur- und Genusssommer der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg)

Hoflärm 2022 vom 11. bis 13. August ab 13 Uhr: Zum vierten Mal steht das außergewöhnliche Festival in Marienthal an, das in seiner Art in Rheinland-Pfalz einzigartig sein dürfte. Zwanzig Bands aus der Stonerrock-, Doom- und Phychedelicszene zeigen auf dem Hof des Heinzelmännchen Hofcafés an drei Tagen ihr Können. Darunter Greenleaf aus Schweden, Nebula aus den USA und Daily Thompson aus Dortmund, um nur eine kleine Auswahl zu nennen.

Raiffeisentriathlon Hamm (Sieg) am 14. August in und ums Waldschwimmbad Thalhauser Mühle. 300 Meter Schwimmen, 15 Kilometer Radfahren und 6,5 Kilometer Laufen. Die Raiffeisen Distanz beim Laufen beträgt rund 6,5 Kilometer (2 Runden) und ist zum Teil mit der Radstrecke identisch. Nicht nur die Radstrecke hat es in sich, auch die Laufstrecke verlangt von den Teilnehmern des Raiffeisentriathlons Hamm (Sieg) alles ab. Insgesamt ist auf einer Runde ein positiver Höhenunterscheid von rund +65 Meter zu bewältigen. Aber es lohnt sich, Eisen kommt eben von RaiffEISEN. Vertreten beim Raiffeisentriathlon in Hamm (Sieg) sind die vier Ligen des Rheinland-Pfälzischen Triathlonverbandes und der Saarländischen Triathlonunion. Das verspricht spannende Wettkämpfe! Seien Sie dabei, beim 2. Raiffeisentriathlon Hamm (Sieg)

Wettkampfinfos unter www.raiffeisentriathlon.de

Zeitplan Einzel und Staffel:

08.30 bis 9.30 Uhr: Ausgabe der Startunterlagen.

08.30 Uhr: Beginn Bike-Check-In.

10.15 Uhr: Ende Bike-Check-In.

10.30 Uhr: Offizielle Begrüßung und Wettkampfbesprechung (Liegewiese).

11.00 Uhr: Schwimmstart Einzel und Staffel.

Beginn Bike-Check-Out: Nach dem Ende des Rennens Siegerehrung zeitnah. (emi)