Veröffentlicht am 3. August 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Gladbach feiert Kirmes: Straße „An der Marienkirche“ gesperrt

Im Neuwieder Stadtteil Gladbach wird von Freitag, 19., bis Montag, 22. August, Kirmes gefeiert. Deshalb wird die Straße „An der Marienkirche“ ab dem Kreisel (zwischen Pfarrheim und Marienkirche sowie dem Platz vor der Feuerwehr) bis zur Einmündung zur Pablo-Picasso-Straße von Dienstag, 16. August, 9 Uhr, bis Mittwoch, 24. August, 14 Uhr, voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke über die „Pablo-Picasso-Straße“, „Rommersdorfer Straße“, „Rubensstraße“, „Renoirstraße“ und der „Weingartenstraße“ ist ausgeschildert. Der Kreisel bleibt während der Kirmestage befahrbar, mit Ausnahme des Sonntags. Dann ist wegen Aktivitäten des Kirmesjahrgangs auch dort Vollsperrung angesagt. Bushaltestellen stehen in der Rubensstraße zur Verfügung. Ausnahme: Sonntag, 18. August, von 15 bis 17 Uhr wegen der „Kreiselspiele“. Dann kann eine Bedarfshaltestelle in der Pablo-Picasso-Straße in Höhe des Gemeindehauses genutzt werden.