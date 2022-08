Veröffentlicht am 2. August 2022 von wwa

WISSEN – Unbekannte steigen in unbewohntes Wohnhaus in Wissen ein

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen 24. und 27. Juli 2022 nach Entfernung einer Kellerlichtschachtabdeckung in ein Wohnhaus in Wissen, in der Nisterstraße ein. Es handelt sich um ein in Renovierung befindliches Einfamilienhaus. Die Räumlichkeiten und eine unverschlossene Gartenhütte wurden durchsucht. Am Tatort blieb ein fremder Rucksack und eine fremde Jacke zurück. Entwendet wurde zwei Laptops, Elektrogeräte, Spielzeug und Werkzeuge.

Hinweise zum Einbruch, insbesondere zu Personen und oder Fahrzeugen bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei