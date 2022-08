Veröffentlicht am 2. August 2022 von wwa

MITTELHOF – Sachbeschädigung an Wegekreuz in 57537 Mittelhof, in der Betzdorfer Landstraße

Erneut wurde am Dienstag, 02. August 2022, die Beschädigung an einer Christusfigur an einem Wegekreuz angezeigt. Das Kreuz steht an der Betzdorfer Landstraße oberhalb des Kindergartens „Kleine Hände“. Beide Arme der Christusfigur wurden abgebrochen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei