Veröffentlicht am 2. August 2022 von wwa

RHEINBREITBACH – Verdächtige Personen im Mühlenweg in Rheinbreitbach

Am Montagmittag, 01. August 2022, erschienen zwei Männer an dem Haus einer 86-jährigen Frau im Mühlenweg und gaben sich als Telekommitarbeiter aus. Die Männer gaben an, sie hätten den Auftrag ein Telefon zu reparieren. Die Bewohnerin verweigerte den Männern den Zutritt, da sie weder einen Reparaturauftrag erteilt hatte noch ein Defekt am Telefon bekannt war. Wenig später erschienen die Männer am Gartenzaun des Hauses und begehrten wieder Einlass. Nachdem ihnen unmissverständlich der Zutritt verweigert wurde, fuhren die Männer mit einem weißen Ford Transit davon. Hinweise zum Kennzeichen konnten nur dahingehend erlangt werden, dass es sich vermutlich um eine ausländische Zulassung gehandelt haben soll. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei