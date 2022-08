Veröffentlicht am 2. August 2022 von wwa

HAMM (Sieg) – Mitgliederversammlung des VdK-Ortsverband Hamm (Sieg)

Der VdK-Ortsverband Hamm (Sieg) hatte seine Mitglieder zur Mitgliederversammlung am 25. Juni 2022 um 15:00 Uhr in das Landhaus „Im kühlen Grunde“ in 57589 Niederhausen, eingeladen. Mehr als 50 VdKler waren erschienen, um nach zweijähriger coronabedingter Abwesenheit wieder mal einen schönen Tag im Austausch mit den Mitgliedern zu erleben.

Nach der Begrüßung und dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder wurden die Rechenschafts- und Geschäftsberichte zum Geschäftsjahr 2019, 2020 und 2021 verlesen. Nach den Aussprachen zu den Berichten und der Entlastung des Vorstands wurden 102 langjährige Mitglieder für ihre Treue zum VdK geehrt.

Danach standen die Neuwahlen des gesamten Vorstandes und der Revisoren an. Nach dem krankheitsbedingten Ausscheiden von Beisitzer Herbert Hoffmann und der vakanten Stelle des Schriftführers wurden als Beisitzerin Gabriele Ingelbach und als Schriftführer Klaus Kugelmeier gewählt. Die restlichen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Helmut Hain, Heinz Bonner und Peter Merz sind die neuen Revisoren.

Es folgen Grußworte und ein Kurzreferat. Unter Punkt Verschiedenes konnten die VdK-Mitglieder Anregungen einbringen. Wie jedes Jahr wurde ein Imbiss gereicht. Foto: VdK Hamm (Sieg)

Foto: Der neue (alte) VdK-Vorstand: Jürgen Krah (Kassenverwalter), Ute Brück (stellvertretende Vorsitzende), Gabriele Ingelbach (Beisitzerin), Barbara Fenstermacher (Frauenbeauftragte), Bernd Niederhausen (1. Vorsitzender), Anneliese Rott (stellv. Frauenbeauftragte), Antonio Garcia-Sanchez (Beisitzer), Fred Engel (Administrator). Nicht auf dem Foto: Klaus Kugelmeier (Schriftführer).