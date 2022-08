Veröffentlicht am 3. August 2022 von wwa

HAMM (Sieg) – Für Reise in den Schwarzwald sind noch Plätze frei

Von Donnerstag bis Sonntag, 15. bis 18. September 2022 fährt der VdK-Ortsverband Hamm (Sieg) mit dem modernen Reisebus an den „Schwarzwald“ nach Freiburg-Riegel, Riegeler Hof. Ein reichhaltiges Programm mit Besichtigungen und Führungen wie ein Zwischenstopp in Gengenbach in einem Weingut auf der Hinfahrt, große Elsass-Rundfahrt mit Stadtführung in Colmar, Weinprobe beim Weingut am Kaiserstuhl, Besuch Münstermarkt in Freiburg und Schwarzwald-Panorama-Fahrt. Es bleibt auch ausreichend Zeit für eigene Unternehmungen.

Auf der Rückfahrt ist ein Besuch in Speyer mit Dombesichtigung geplant. Es sind noch Plätze frei. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den 1. Vorsitzenden Bernd Niederhausen, Telefon: 02682-8339 oder Handy: 0178-54504708, E-Mail: bernd.niederhausen@freenet.de