1. August 2022

KOBLENZ – Mehrere Baucontainer in Koblenz aufgebrochen

Samstagmorgen, 30. Juli 2022, kam es zu mehreren, vermutlich in Tatzusammenhang stehenden, Diebstählen. Zuerst meldete gegen 06:40 Uhr eine Person den Diebstahl seines Kfz-Anhängers. Den hatte er, beladen mit diversen Gegenständen, am Vorabend in der Rothenlänge in Koblenz geparkt. Kurz nach 8 Uhr wurde die Polizei dann über mehrere aufgebrochene Baustellencontainer im Metternicher Feld informiert. Unbekannte Täter, die wahrscheinlich über den Wendehammer auf das Baustellengelände gelangten, entwendeten diverses Werkzeug und Kupferkabel.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurde bekannt, dass der oder die Täter mit dem zuvor in der Rothenlänge entwendeten Anhänger auf das Gelände fuhren, um damit den Inhalt aus den anschließend aufgebrochenen Baucontainern zu transportieren.

Nahezu zeitgleich fand ein weiterer Einbruch auf einer Baustelle in der Ferdinand-Sauerbruch-Straße statt. Auch hier wurden sämtliche Baucontainer sowie die Zufahrt zu diesen aufgebrochen und Werkzeug entwendet.

Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261/103-2911 oder PIKoblenz2@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei