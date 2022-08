Veröffentlicht am 1. August 2022 von wwa

KOBLENZ – REGION – Warnung vor aktuell vermehrten Betrugsanrufen

Wieder einmal kommt es derzeit im Großraum Koblenz vermehrt zu betrügerischen Anrufen, die unter der Legende eines Schockanrufes den Notfall eines Angehörigen vortäuschen. Häufig wird ein vermeintlicher schwerer Verkehrsunfall gemeldet und Geld von den Betroffenen gefordert, um den Verwandten aus der misslichen Lage zu helfen.

So kam es am Montag, 01.August 2022, bereits zu einem Schadensfall, bei dem ein fünfstelliger Betrag an die Täter übergeben wurde. Zwei weitere Versuche wurden vor der Übergabe durch das Einschreiten der Polizei Koblenz vereitelt.

Mit dieser Masche gelingt es den Tätern leider immer wieder, ältere Menschen um ihre Ersparnisse und Wertsachen zu bringen.

Die Polizei rät dringend, bei solchen Betrugsversuchen das Gespräch sofort zu beenden. Warnen Sie bitte auch Ihre Angehörigen!