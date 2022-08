Veröffentlicht am 1. August 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sport für kräftige Kinder beim DRK

Einfach unter Gleichgesinnten körperlich aktiv werden, beginnt am 14. September 2022, von 16:45 bis 17.30 Uhr ein Kurs für kräftige Kinder. Insgesamt zehn Wochen wird in Handyfreier Zone gezielt für fülligere Kinder Gymnastik angeboten. Es geht darum Spaß an der Bewegung zu fördern oder wieder neu zu entdecken. Alltagsbewegungen wieder zu erlernen ist wichtig. Die Pfunde schmelzen, während der Spaß im Vordergrund steht und der Sport jeden einzelnen aktiv werden lässt. Mit Bällen, Hanteln und anderen Hilfsmitteln wird die Ganzkörperfitness trainiert und beugt natürlich den Spätfolgen wie Diabetes, Bluthochdruck und vielem anderem mehr vor. Anmeldungen und Informationen gibt es beim DRK-Kreisverband Altenkirchen, bei Birgit Schreiner, Telefon 02681 – 800644 (vormittags) oder per E-Mail schreiner@kvaltenkirchen.drk.de.