Veröffentlicht am 31. Juli 2022 von wwa

EICHEN – Großer Flächenbrand in der Gemarkung Eichen

Samstagabend, 30. Juli 2022, gegen 19:00 Uhr alarmierte die Leitstelle Montabaur die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, den Löschzug Flammersfeld zu einem größeren Flächenbrand in der Gemarkung Eichen in Richtung der Gemeinde Seifen. Auf einem Stoppelfeld waren sechs Rundballen in Brandgeraten und auch Teile des circa 1.000 Quadratmeter großen Feldes. Durch die Feuerwehr Flammersfeld, in Unterstützung durch den Löschzug Oberlahr und dem Tanklöschfahrzeug des Löschzuges Pleckhausen sowie dem Landwirt und dem Vorhandensein eines großen Bewässerungsfasses wurde der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Der Landwirt hatte mit seinem Traktor mit Frontlader die Rundballen auseinandergezogen und somit das Ablöschen erleichtert. Quelle: FFW LZ FL – Fotos: Team BK