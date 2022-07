Veröffentlicht am 31. Juli 2022 von wwa

LEUBSDORF – Verkehrsgefährdung auf der B 42 in Leubsdorf

Samstagabend, 30. Juli 2022, gegen 20:22 Uhr wurde auf der B 42 von Leubsdorf in Fahrtrichtung Linz ein auffälliges, schwarzes Cabrio gemeldet, der mehrfach über die Mittellinie gezogen sei. Laut Mitteiler habe der Gegenverkehr mit Lichthupe auf sich aufmerksam gemacht, um eine Kollision zu verhindern. Die Polizei konnte den vermeintlichen Fahrzeugführer stellen und seine Personalien aufnehmen. Es werden nun Zeugen, insbesondere entgegenkommende Fahrzeuge gesucht, die durch das schwarze Cabrio gefährdet wurden. Hinweise telefonisch unter der 026449430 oder per E-Mail an pilinz.wache@polizei.rlp.de an die Polizei Linz am Rhein. Quelle: Polizei