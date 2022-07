Veröffentlicht am 31. Juli 2022 von wwa

MONTABAUR – PKW prallt in Dernbach/WW gegen Hauswand

Sonntagmorgen, 31. Juli 2022, um 06:30 Uhr kam es in Dernbach/WW in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Montabaur verlor die Kontrolle über seinen PKW und stieß frontal gegen die Fassade eines Wohnhauses. Bei der Überprüfung des Fahrers wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, da ein Drogentest positiv verlief. Der Mann wurde leicht verletzt und vom DRK versorgt. Anschließend wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug und der Hauswand entstand ein geschätzter Schaden von circa 25.000 Euro. Quelle: Polizei