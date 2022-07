Veröffentlicht am 31. Juli 2022 von wwa

ALSDORF – Ein Turnier mit KIck(ern) – JSG Siegtal/Heller startet erstes Lebendkicker-Turnier – mitmachen kann jeder

Hier ist der Spaß vorprogrammiert. Am 3. Und 4. September veranstaltet die JSG Siegtal/Heller das erste Lebendkicker-Turnier auf dem Alsdorfer Rasenplatz „In der Au“ um den Schnittchen Cup. Familien, Vereine, Betriebe – alle können Mannschaften zum Spiel melden – und neben dem Spielspaß gibt es auch noch Geldpreise zu gewinnen.

Das Spiel funktioniert ähnlich wie ein Kicker, nur mit echten Spielern. Zwei Mannschaften mit jeweils sechs Spielern stehen im Feld an Stangen fixiert. Dabei kann sich jeder Spieler mit seinem Team gemeinsam nach links oder rechts bewegen.

Damit jeder mitspielen kann, findet am Sonntag, dem 04. September ein Familienturnier ohne Altersbegrenzung statt. Beim Hobbyturnier am Samstag, dem 03. September, müssen die Teilnehmer mindestens 15 Jahre alt sein.

Wer Lust hat teilzunehmen, such stellt einfach eine Mannschaft aus sechs Spielern zusammen und meldet sein Team mit einem möglichst originellen Namen unter info@jsg-siegtal-heller.de an. Das Startgeld (20,00 € pro Team) wird vor Turnierbeginn in bar erhoben.

Klar, dass hier der Spaß im Vordergrund steht. Darum wird auch keiner beim Turnier leer ausgehen und mit einer Erinnerungsmedaille belohnt. Außerdem gibt es sowohl beim Hobby- als auch beim Familienturnier für den Erstplatzierten 150 Euro, das Team auf dem zweiten Platz kann sich über 100 Euro freuen und 50 Euro gibt es für den dritten Platz.