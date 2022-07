Veröffentlicht am 31. Juli 2022 von wwa

NEUWIED – SPD lädt zum Informationsabend mit Wilfried Hausmann: „Leben an Rhein und Wied in Zeiten des Klimawandels“

Starkregen- und Unwetterereignisse mehren sich spürbar. Die verheerende Flutkatastrophe im Ahrtal letztes Jahr oder der Starkregen mit großen Hagelschäden in Neuwied aus diesem Jahr zeigen: Eine Auseinandersetzung mit lokalen Starkregenereignissen sowie sonstigen Gefahren durch den Klimawandel ist dringender als je zuvor.

Um über die aktuelle klimatische Situation und deren Gefahrenpotenzial fachlich informiert zu werden und hierüber ins Gespräch zu kommen, lädt die SPD-Stadtratsfraktion alle Interessierten zu einem Informationsabend ein unter dem Titel „Leben an Rhein und Wied in Zeiten des Klimawandels“. Gastredner dieses Abends wird Wilfried Hausmann sein, der den Neuwiedern kein Unbekannter ist. Über 25 Jahre leitete er das Amt für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz der Stadt Neuwied. In seinem Vortrag thematisiert Hausmann, der Fachplaner für Starkregenvorsorge ist, die Gefahren durch Flusshochwasser und Starkregenereignisse im Zusammenhang mit dem Klimawandel.

„Es wird erläutert werden, warum durch die fortschreitende Erderwärmung die Wahrscheinlichkeit von extremen Hochwasserereignissen gerade bei uns am Mittelrhein immer größer wird. Hier ist der lokale Bezug besonders wichtig“, so Hausmann.

Vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe im Ahrtal soll vor allem die Wied im Vortrag große Berücksichtigung finden sowie deren Gemeinsamkeiten mit der Ahr. „Schließlich fließt die Wied rund 11 Kilometer durch Neuwied und mündet in Irlich“, wie Hochwasserexperte Hausmann weiter betont.

Die Veranstaltung findet statt am Dienstag, dem 16. August, um 18:00 Uhr in der Altentagesstätte der AWO Oberbieber in der Friedrich-Rech-Straße 153. Interessierte werden um vorherige Anmeldung beim SPD-Fraktionsgeschäftsführer Janick Helmut Schmitz gebeten unter Tel. 0152/57813945 oder schriftlich per E-Mail unter janick@k-schmitz.de .

Foto: „SPD-Stadtratsfraktion freut sich bereits auf den Informationsabend am 16. August mit Hochwasserexperte Wilfried Hausmann.“