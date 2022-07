Veröffentlicht am 31. Juli 2022 von wwa

BERLIN – Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in Sparten Sport, Jugend, Kultur – Erwin Rüddel: „Kommunen aus dem Wahlkreis sollten sich bewerben“

„Mit dem Bundesprogramm ‚Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur‘ werden überjährige investive Projekte der Kommunen mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung und mit hoher Qualität im Hinblick auf ihre energetischen Wirkungen und Anpassungsleistungen an den Klimawandel gefördert. 476 Millionen Euro Bundesmittel sind erstmals im Wirtschaftsplan des Klima- und Transformationsfonds veranschlagt. Kommunen können ihre Interessensbekundungen bis zum 30. September 2022 einreichen“, darauf weist aktuell der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel hin.

Dem Parlamentarier zufolge hat der Deutsche Bundestag im Bundeshaushalt 2022 mit diesen 476 Millionen Euro erneut erhebliche Mittel für das seit 2015 bestehende Bundesprogramm SJK zur Verfügung gestellt. „Damit werden Städte und Gemeinden weiterhin dabei unterstützt, den bestehenden Sanierungsstau bei diesen wichtigen Orten des Zusammenlebens abzubauen“, so Rüddel weiter. Die Mittel sind erstmals im Wirtschaftsplan des Klima- und Transformationsfonds (KTF, ehemals Energie- und Klimafonds) veranschlagt.

Vor diesem Hintergrund wurde das Programm weiterentwickelt und legt nunmehr einen Schwerpunkt auf die energetische Sanierung der zu fördernden Einrichtungen.

„Gefördert werden überjährige investive Projekte der Kommunen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur, mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung und mit hoher Qualität im Hinblick auf die energetischen Wirkungen und Anpassungsleistungen an den Klimawandel. Die Projekte, die es ja auch in meinem Wahlkreis gibt, sind zugleich von besonderer Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die soziale Integration in der Kommune“, bekräftigt Erwin Rüddel. Weitere Details unter: https://foerderportal.bund.de