Veröffentlicht am 30. Juli 2022 von wwa

KLÜSSERATH/MAINZ – Pflanzenschutz und Düngung per Drohne – Helge Schwab: sicher, umweltfreundlich und bodenschonend

In zwei Demonstrationsbetrieben werden seit diesem Jahr an Mosel, Saar und Ahr Pflanzenschutzmittel im Weinbau mithilfe von Drohnen versprüht. Helge Schwab, stellvertretender Vorsitzender sowie Sprecher für Landwirtschaft und Weinbau der FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion, besuchte die Drohnenvorführung in der Steillage in Klüsserath. „Der Einsatz der Drohnentechnik ist derzeit die einzig richtige Alternative beim Streuen und Spritzen von Düngemittel und Begrünungssaat: sicher, umweltfreundlich und bodenschonend“, lautet Schwabs Fazit. „Für unsere Winzer eine große Erleichterung für die Bearbeitung der Steillage an der Mosel.“