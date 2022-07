Veröffentlicht am 31. Juli 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Filmdrama „Wer wir gewesen sein werden“ im Minski – Filmemacher Eric Brehmer am Dienstag, 9. August, vor Ort

Das Mittwochskino Neuwied (Minski) ist bekannt dafür, außergewöhnliche Filme zu zeigen. „Wer wir gewesen sein werden“ ist so besonders, dass die Dokumentation an einem Dienstag, 9. August, 20 Uhr im Schauburg-Kino, Dierdorfer Straße 2, gezeigt wird.

Regisseur Erec Brehmer erzählt in diesem Film seine eigene und die Geschichte seiner Freundin Angelina. Fotos und kleine Videos zeigen zunächst das Kennenlernen der beiden. Erec ist zu diesem Zeitpunkt schon an der Filmhochschule und liebt es, seine Freundin in extremen Nahaufnahmen festzuhalten. Immer lachend, bei den Inszenierungen ihres Freundes mitspielend. Doch dann verstummt das Lachen. Auf dem Rückweg aus den Bergen lenkt Angelina das Auto in den Gegenverkehr. Es kommt zum Frontalzusammenstoß mit einem anderen Auto und Angelina stirbt.

Erec Brehmer nutzt die audiovisuellen Medien, um seine Trauer zu verarbeiten und nimmt die Zuschauer mit auf seinen Trauerprozess. In den zuvor fröhlich erscheinenden Nahaufnahmen findet sich plötzlich Schwermut in Angelinas Gesicht und auf ihrem Handy Notizen, die davon berichten, wie schwer es ihr fiel, anderen ihre Traurigkeit mitzuteilen.

Im Rahmen der deutschlandweiten Kino-Tour präsentiert Erec Brehmer an diesem Abend im Minski seinen Film persönlich. Im Anschluss findet sich Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem Regisseur.