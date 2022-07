Veröffentlicht am 29. Juli 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Cage-Soccer-Turnier und buntes Aktionsprogramm – Marienschule verstärkt Kooperation mit dem VfL Neuwied

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Wartezeit hatten der Fachbereich Sport an der Marienschule und die Schulsozialarbeit wieder zum Cage-Soccer-Turnier eingeladen. In diesem Jahr erstmals mit tatkräftiger Unterstützung durch den VfL Neuwied, der mit einem starken Team vertreten war. VfL-Vorsitzender Klaus Dillenberger und sein Stellvertreter Peter Kröner übernahmen die Turnierleitung. Parallel bauten Helfer aus dem A-Jugend- und dem Senioren-Team unmittelbar neben dem eigens im Carmen-Sylva-Garten errichteten Court noch einige Sportstationen auf. Dort konnten die Kinder ein „DFB-Paule-Schnupper-Abzeichen“ inklusive Urkunde erwerben.

Im Carmen-Sylva-Garten standen zwei Turniere auf dem Plan. Um die heiß begehrten Wanderpokale spielten die Klassenstufen 1 und 2 sowie die 3. und die 4. Stufe. Die Schülerinnen und Schüler der Marienschule kämpften mit großer Leidenschaft in zwölf geschlechtsgemischten Mannschaften um den Ball, dabei blieb Fairness aber oberstes Gebot. Zahlreiche Fans motivierten „ihre“ Mannschaften mit bunten Transparenten und sorgten so für eine fröhliche Atmosphäre. Durchsetzen konnten sich am Ende „FC 2b“ und „PSG 4b“.

Parallel zu den Turnieren gab es auf dem Schulhof ein buntes Programm. Neben einer großen Hüpfburg bot sich den Kindern eine Vielzahl an kreativen Spiel-, Bastel- und Schminkstationen. So konnten sie auch Buttons mit dem beliebten Gewaltpräventionsmaskottchen „FliMs“ anfertigen.

Der Schulelternbeirat organisierte mit großem Engagement die Verpflegung. Die Beteiligung war so groß, dass den Kindern über den gesamten Vormittag auf einer großen Tafel ausreichend gesunde Snacks, frisches Obst und Kuchen angeboten werden konnte. Höhepunkt war die Siegerehrung. Die Teams, die die ersten drei Plätze bei den Turnieren belegt hatten, erhielten Medaillen, die beiden Siegermannschaften „FC 2b“ und „PSG 4b“ den begehrten Wanderpokal.

Rundum war es ein besonderer Tag für die Kinder der Marienschule. Einen großen Dank richten Kollegium und Schulsozialarbeit an den VfL Neuwied. Ohne dessen engagiertes Team und die gute Zusammenarbeit hätte das Turnier so nicht stattfinden können. Die Marienschule freut sich, auch für die Zukunft auf den VfL als Kooperationspartner bauen zu können. Ein weiterer Dank gilt dem Förderverein der Marienschule, durch dessen Bezuschussung die Kosten für die Medaillen und die Beschriftung der Pokale gedeckt wurden. Die Hüpfburg wurde von der Schulsozialarbeit über das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ finanziert.

Fotos: Im Carmen-Sylva-Garten gab es beim Soccer-Turnier spannende Spiele.