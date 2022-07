Veröffentlicht am 28. Juli 2022 von wwa

MAINZ – WISSEN – Abgeordneter Dr. Matthias Reuber lädt zur Besucherfahrt in den rheinland-pfälzischen Landtag nach Mainz ein

Der Landtagsabgeordnete Dr. Matthias Reuber lädt zu seiner zweiten Besucherfahrt in diesem Jahr am Mittwoch, dem 07. September in den Landtag nach Mainz ein. Auf dem Programm stehen neben Freizeit in der Mainzer Innenstadt, ein gemeinsames Mittagessen, ein Gespräch mit dem heimischen Politiker und eine Führung durch das sanierte Deutschhaus und den Plenarsaal.

Bedingt durch Urlaubs- und Ferienzeit wird gebeten bei Interesse eine E-Mail mit den Kontaktdaten und der Anzahl der Personen, die Interesse an der Teilnahme haben, an besucherfahrt@matthias-reuber.de zu senden oder telefonisch eine Nachricht unter 02742 96 69 633 zu hinterlassen. Die Mitarbeiter des Bürgerbüros Reuber werden Sie zeitnah kontaktieren und informieren.