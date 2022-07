Veröffentlicht am 28. Juli 2022 von wwa

HARSCHBACH – Suche nach Minderjährigen nahm glückliches Ende

Mittwochabend, 27. Juli 2022, um 21.43 Uhr wurde zunächst die Feuerwehr Puderbach zur Unterstützung einer Personensuche von der Polizei Straßenhaus über die Leitstelle Montabaur alarmiert. Vermisst wurde eine 12-Jährige aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach.

Die Jugendliche war am Abend nicht zu Hause erschienen. Die Handy-Ortung ergab als letzten Standpunkt Harschbach, insofern die Alarmierung der Feuerwehr Puderbach. Nachdem die Lage erörtert war, wurden auch die Kameraden der Feuerwehr Raubach und die Hundestaffel Westerwald alarmiert. Die meisten Einsatzkräfte waren gerade dabei das Fußballspiel der Frauen im Fernsehen zu verfolgen. Nette Familienangehörige gaben dann die aktuellen Zwischenstände über Handy durch.

Die ersten Fahrzeuge rückten schnell zur Suche auf allen möglichen Wegen rund um Harschbach und Puderbach aus. Die Suche wurde nach und nach mit weiteren Fahrzeugen verfeinert. Es kam zwischendurch die Meldung, dass es eine Sichtung in Raubach am Schützenhaus in Richtung Elgert gegeben habe. Dorthin entsandte Fahrzeuge aus Raubach konnten jedoch die gesuchte Person nicht auffinden.

Gegen 22.40 Uhr kam der erlösende Anruf über die Polizei von den Eltern, dass die Jugendliche wieder daheim sei. Der Akku ihres Handys war leer, insofern war die letzte Ortung bei Harschbach und keine weitere Ortung mehr möglich. Das junge Mädchen wollte eine Freundin in Niederwambach besuchen. Sie hat jedoch das betreffende Haus im Ort nach längerem Suchen nicht gefunden. Sie hat dann an einem Haus geklingelt und ihr Leid geklagt. Die Bewohner waren so nett und haben sie heimgefahren. Was in Niederwambach nicht bekannt war, dass bereits eine groß angelegte Suche nach dem Mädchen lief.

Die alarmierte Hundestaffel brauchte nicht mehr in den Einsatz zu kommen. Neben der Polizei waren 41 Kameraden der Feuerwehren Raubach und Puderbach an der Suche beteiligt.