Veröffentlicht am 28. Juli 2022 von wwa

HERDORF – Brand auf einer Müllhalde im Waldgebiet bei Herdorf

Seit Mittwochabend, 27. Juli 2022, gegen 19:30 Uhr läuft ein größerer Feuerwehreinsatz zur Brandbekämpfung in einem Waldstück bei der Stadt Herdorf. Dort sind auf einer alten Müllhalde circa 100 Kubikmeter abgelagerter Grünschnitt auf einer Fläche von circa 100 x 25 Meter in Brand geraten. Aufgrund der Größe des Brandes und der schwierigen Löschwasserversorgung sind circa 150 Feuerwehrleute aus den Verbandsgemeinden Herdorf-Daaden, Betzdorf-Gebhardshain, Kirchen, Wissen und der Gemeinde Neunkirchen im Einsatz. Die THW Betzdorf, Dillenburg und Westerburg unterstützen die Feuerwehr mit technischem Gerät. Die Verpflegung der Einsatzkräfte wird von der Schnelleinsatzgruppe des DRK übernommen. Die Löscharbeiten werden noch bis in den Donnerstag fortsetzen. Dazu gehört das Löschen von einzelnen Glutnestern. Zur Entstehung des Brandes kann die Polizei bislang keine Aussage machen. Quelle: Polizei