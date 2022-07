Veröffentlicht am 28. Juli 2022 von wwa

WISSEN – IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen – Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald e.V. trafen sich zur Summer-Lounge in Wissen

Die Summer-Lounge der Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald e.V. fand im Hotel Germania in Wissen statt. Bei bestem Sommerwetter trafen sich rund 15 aktive Wirtschaftsunionen und Fördermitglieder zum gemeinsamen Austausch.

Stellvertretender Kreissprecher Maximilian Rödder und Kassenwart Dominik Lukas stellten den anwesenden Gästen die Aktivitäten und Projekte der Wirtschaftsjunioren für das nächste Jahr vor. Neben Stammtischtreffen, Betriebsbesuchen und Politikgesprächen soll auch wieder ein Azubi-Speed-Dating sowie die ABOM stattfinden. Ebenfalls freuen sich beide Vorstandmitglieder über Interessierte, die sich den Wirtschaftsjunioren anschließen möchten. „Mit unserem wirtschaftspolitischen und gesellschaftlichen Engagement übernehmen wir Verantwortung für die Zukunft und geben der jungen Wirtschaft in der Region eine Stimme. Wir fördern den Austausch und die Entwicklung junger Unternehmer, Unternehmerinnen und Führungskräfte“, so Rödder.

Wirtschaftsjunioren verbindet. Ein gutes Beispiel hierfür sind Michael Arndt und Jens Johannsen. Beide lernten sich vor vielen Jahren bei den Wirtschaftsjunioren kennen und gründeten kurze Zeit später die FIXUM Creative Technology GmbH. Beide hoben in ihrem Kurzimpuls die Bedeutung des Netzwerkes hervor und ermutigten junge Nachwuchsführungskräfte sich den Wirtschaftsjunioren anzuschließen. Im Anschluss hielt Boris Breidenstein, Geschäftsführer der KMU Mittelstandsberatung GmbH aus Hachenburg einen informativen Kurzvortrag zum Thema „Wachstum durch Zukauf“. Bei kühlen Getränken und mit vielen guten Gesprächen ließen die Gäste den Abend ausklingen. Eine rundum gelungene Veranstaltung, die sicherlich in den nächsten Jahren ihre Fortführung finden wird.

„Der gemeinsame Austausch untereinander ist gerade in dieser besonderen Zeit mehr als wertvoll. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass man miteinander reden muss, um Herausforderungen besser bewältigen zu können.“, hebt Kristina Kutting, IHK-Regionalgeschäftsführerin für die Landkreise Altenkirchen und Neuwied die Bedeutung der Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald e.V. hervor.

Sie haben Interesse am Austausch untereinander und wollen neue Businesskontakte knüpfen? Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme unter kutting@koblenz.ihk.de. Das nächste Treffen der Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald findet am Donnerstag, 6. Oktober 2022 in Betzdorf statt. Interessierte sind herzlich eingeladen an dem Treffen teilzunehmen.

Wer oder was sind die Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald? Die Wirtschaftsjunioren sind junge selbstständige Unternehmer, junge Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte unter 40 Jahren, die den Erfahrungsaustausch und den Kontakt miteinander suchen. Weitere Infos finden Sie unter www.wjd.de.