Veröffentlicht am 27. Juli 2022 von wwa

A K T U E L L – LINZ (Rhein) – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 42 in Linz – mehrere Personen verletzt

Mittwochnachmittag, 27. Juli 2022, ereignete sich um 17:39 Uhr ein Verkehrsunfall in Form eines Frontalzusammenstoßes auf der B 42, in Höhe der Ortslage Linz. Die Unfallaufnahme findet aktuell noch statt. Der Verkehr der B 42 ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Quelle: Polizei