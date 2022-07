Veröffentlicht am 27. Juli 2022 von wwa

KOBLENZ – Streithähne schlagen sich nach Nötigung in Koblenz

Montagmittag, 25. Juli 2022, kam es gegen 12 Uhr zu einer Nötigung im Straßenverkehr auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Koblenz. Dort fuhren ein 64-Jähriger und ein 58-Jähriger mit ihren Autos zunächst hintereinander her. Als ihm der Vordermann zu langsam fuhr, hupte der 58-jährige Fahrer und versuchte sodann zu überholen. Das wiederum passte dem 64-Jährigen nicht und er wechselte die Fahrspuren von links nach rechts, wann immer der Kontrahent zu überholen versuchte.

Auf der Koblenzer Straße hielten beide Autos an und man wollte sich zur Rede stellen. Aus einem beleidigenden Wortgefecht heraus kam es zu Handgreiflichkeiten. Während der eine den anderen gegen die Schulter schlug, zückte der andere seinen Gehstock und schlug damit in Richtung des Kontrahenten. Die Einsatzkräfte der Polizei Koblenz konnten die Streithähne schließlich beruhigen. Verletzte gab es keine, die beiden Männer fuhren im Anschluss in unterschiedliche Richtungen davon. Quelle: Polizei