KOBLENZ – Falsche Fluchtrichtung gewählt

Diesen Fall konnten die Einsatzkräfte der Polizei Koblenz gleich auf der Anfahrt klären: Am Samstagmorgen, 23. Juli 2022, gegen 06:45 Uhr waren sie in die Kurfürst-Schönborn-Straße in Koblenz gerufen worden. Der Anrufer hatte dort zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat im Hof des Anwesens ertappt und sie durch lautes Rufen auf sich aufmerksam gemacht. Die beiden jungen Männer ließen vom Fahrrad des Mannes ab und flüchteten mit einem weiteren Rad.

Als die Kollegen auf der Anfahrt in der Carl-Spaeter-Straße zwei Jugendliche und ein Fahrrad sahen, schalteten sie schnell und unterzogen die beiden einer Kontrolle. Dabei verstrickten sich die beiden 15jährigen in Widersprüche. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten geringe Mengen an Marihuana sowie Konsumutensilien aufgefunden werden.

Da die Frau des Mannes ein Foto der Täter gemacht hatte, konnten die zwei Jugendlichen im Nachgang zweifelsfrei identifiziert werden. Die beiden erwartet nun gleich zwei Strafanzeigen. Quelle: Polizei