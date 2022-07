Veröffentlicht am 27. Juli 2022 von wwa

NEUWIED – Verkehrskontrollen im Bereich der Alteck auf der L 258

Sonntag, 24. Juli 2022, führten Beamte der PI Neuwied in der Zeit zwischen 11:00 und 18:00 Uhr eine Verkehrskontrolle im Bereich der L 258 durch. Schon auf der Anfahrt zu dem Streckenabschnitt wurde sie durch zwei Motorräder überholt, die offensichtlich ein Rennen fuhren. Sie überfuhren eine doppelt durchgezogene Linie und erreichten Spitzengeschwindigkeiten von 135 km/h. Die Fahrer wurden im Anschluss kontrolliert, hier stellte sich heraus, dass unzulässige Anbauteile an einem Motorrad eingebaut waren, weshalb es stillgelegt wurde. Die Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige und diverse Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Beim Fahrer eines PKW, der wegen unangepasster Geschwindigkeit kontrolliert wurde, wurde im der Fahrertür eine geladene Schreckschusswaffe gefunden, die sichergestellt wurde. Insgesamt wurden im Rahmen der Kontrolle 17 Motorräder kontrolliert, je zwei Strafanzeigen und Ordnungswidrigkeiten erfasst, drei Verwarnungen ausgesprochen und in zwei Fällen die Weiterfahrt untersagt. Quelle: Polizei