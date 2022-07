Roboter in Berod zum Tanzen gebracht

Veröffentlicht am 27. Juli 2022 von wwa

BEROD – Roboter zum Tanzen gebracht

Zwölf Kids bauten und programmierten, was das Zeug hielt: Beim Workshop des Kreisjugendamtes in Kooperation mit der Ortsgemeinde Berod mit dem Lego-Spike-Bausatz war Kreativität gefragt. Unter der Anleitung von Michaela Weiß bauten die jungen Teilnehmer in Zweier-Teams Lego-Roboter mit unterschiedlichen Sensoren und Funktionen. Nach der Einführung in die Steuerung und in die Programmierung startete die Gruppe mit der praktischen Umsetzung der Programmiersoftware. Die kleinen Roboter konnten fahren, hüpfen und sogar tanzen.

Die Kreisjugendpflege Altenkirchen bietet das ganze Jahr über spannende Aktionen für Kinder und Jugendliche an. Weitere Informationen hierzu: Kreisjugendpflege Altenkirchen, Anna Beck, Tel.: 02681-812513, E-Mail: anna.beck@kreis-ak.de

Fotos: Kreisverwaltung