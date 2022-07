Veröffentlicht am 26. Juli 2022 von wwa

LINZ (Rhein) – Brand einer Kunststoffmülltonne in Linz (Rhein)

In der Nacht vom Montag, 25. auf Dienstag, 26. Juli 2022 kam es um gegen 01:00 Uhr in Linz, in der Linzhausenstraße an einer Bushaltestelle zu einem Brand einer Kunststoff-Mülltonne. Die wurde vollständig zerstört, die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Tonne mit einem Feuerlöscher ablöschen. Ein Schaden an der Bushaltestelle entstand nicht. Es wird derzeit von einem Sachbeschädigungsdelikt ausgegangen. Aufgrund der aktuell herrschenden Trockenheit ist jedwedes Feuer ein enormes Risiko. Die Polizei Linz bittet eventuelle Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 02644-9430. Quelle: Polizei