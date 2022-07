Veröffentlicht am 26. Juli 2022 von wwa

GEBHARDSHAIN – Badminton Sommercamp der DJK Gebhardshain-Steinebach – Wettkampfgruppe gibt noch mal Gas und stimmt sich auf die Ferien ein

Seitdem sich die Großsporthalle für das Training im Frühjahr wieder geöffnet hat, ist das junge Nachwuchsteam mit vollem Einsatz bei der Sache. Zusätzlich wird einmal wöchentlich zusammen mit den JSG Partnern vom TuS Bad Marienberg am dortigen Landesstützpunkt an Technik, Taktik und Kondition gefeilt. Ranglistenturniere, Mini-Cups und Workshops sorgten für einige sportliche Highlights. Um diesen Einsatz der Kids wertzuschätzen, organisierten die Betreuer erstmalig ein kleines Sommercamp am Wochenende vor den Ferien.

Dabei stand neben ganz viel Spaß und Spiel vor allem Spielaufbau, Taktik und explosiver Start auf dem Programm. Mit den „Profis“ der Wettkampfgruppe war dabei ein konzentriertes Arbeiten möglich und das Trainerteam zeigte sich von der Entwicklung der Jungs und Mädels beeindruckt.

Am späten Nachmittag endete der sportliche Teil des Programms und alle wanderten gemeinsam von der Halle zum Forsthaus. Nach dem gemeinsamen Zeltaufbau ging es in vier Teams in den Wald, um eine Foto-Challenge zu bewältigen. Drei Themen – wie z.B. „verwirrte Waldfee trifft veganen Wolf“ – mussten kreativ umgesetzt werden. Dabei kamen wahre Kunstwerke zustande und die Jury hatte Mühe, einen Gesamtsieger zu küren.

Nach einem ausgiebigen Grillen war es endlich dunkel genug, um zur Nachtwanderung aufzubrechen. Im Waldgebiet „Hohe Eichen“ bewegte man sich ohne Taschenlampe durch die finstere Sommernacht und die Mehrheit der Kids verzichtete dann doch auf die vorher gewünschte Gruselgeschichte. Etwas erleichtert wieder am sternenbeleuchteten Waldrand angekommen, wurden die jungen Helden dann doch noch ordentlich von zwei Betreuern erschreckt, die aus dem Gebüsch polterten.

Mit der Gitarre am Lagefeuer endete anschließend ein ereignisreicher erster Tag und alle verschwanden zufrieden in ihren Zelten – bereit für das große Eltern-Kind Turnier am nächsten Tag. (Nao) Foto: DJK Gebhardshain-Steinebach