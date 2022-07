Veröffentlicht am 26. Juli 2022 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – St. Hubertus Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen e.V. – Sicherheitskonzept für das Schützenfest 2022 auf der Birkener Höhe beschlossen

Um auf prinzipiell unvorhersehbare Geschehnisse gewappnet zu sein, die leider in jüngster Vergangenheit auch in der ländlichen Region ihre Spuren hinterlassen haben, veranlasst es nun die Veranstalter und Behörden zu einem wesentlich sensibleren Handeln. Obschon es sich in der Regel nur um Einzelpersonen handelt, nehmen genau diese einen bedauerlichen Einfluss auf die soziale Struktur und führen immer wieder zu Krawallsituationen auf verschiedensten Festen. Unabhängig von Ort, Zeit und Größe. Damit die Menschen gelassen Feiern können, sahen sich der Festausschuss und die örtlichen Sicherheitsbehörden in der Pflicht, entsprechend zu handeln.

„Obwohl in den letzten Jahren keine größeren Vorkommnisse auf dem Birkener Schützenfest zu verzeichnen gewesen sind und es für alle Seiten eine spürbare finanzielle Mehrbelastung darstellt, möchten wir die Sicherheit weiterhin ausbauen.“, so Christof Weitershagen vom Festausschuss der Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen. Mittels einem erstellten Sicherheitskonzept durch die Bruderschaft, vertreten durch Christof Weitershagen und Florian Jung (beide Festausschussmitglieder) in Abstimmung mit Berno Neuhoff (Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wissen), Marco de Nichilo (Fachbereichsleiter Soziales und Sicherheit der VG Wissen) und Rainer Greb (Leiter der Polizeiwache Wissen), wurde ein sicherlich zukunftsweisender Weg eingeschlagen.

In dem Konzept geht es nicht nur um Prävention, sondern es sind konkrete Maßnahmen ausgewiesen. Zu den wichtigsten Kernpunkten gehört die Anzahl der Erhöhung der externen Sicherheitskräfte, die Beleuchtung des Platzes und sämtlichen Stichwegen, Lagepläne für kurze Einsatzwege und optimierte Einlasskontrollen, ohne eine größere Beeinträchtigung des Besucherflusses.

Ebenso wird die Polizeiwache Wissen einen Fokus auf die temporäre Bestreifung des Festplatzes und der Umgebung an allen Tagen legen. „Hierdurch soll auch Unruhestiftern das Handwerk gelegt werden, was nicht nur im Sinne der unmittelbaren Nachbarschaft zurecht gewünscht ist.“, so Florian Jung. Natürlich gibt es niemals eine hundertprozentige Garantie, aber man ist sich einig, dass alles Mögliche dafür auf die Beine gestellt wurde. Das 54. Schützen- und Kirchweihfest findet vom 06. bis 08. August statt. Der große Festumzug startet an dem Sonntag um 15.00 Uhr mit den beteiligten Kapellen und befreundeten Vereinen. Nach diesem findet auch die Siegerehrung des Verbandsgemeindepokalschießens der Schützenjugend der VG Wissen im Festzelt statt.