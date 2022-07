Veröffentlicht am 26. Juli 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Graffiti am künftigen Jugendplatz im Raiffeisenring – Städtisches Jugendzentrum Big House bietet Workshop an

Gestalten nach eigenen Ideen, das können die Neuwieder Jugendlichen einmal mehr: Das Big House, das Jugendzentrum der Stadt Neuwied, bietet während der Sommerferien vom 15. bis 19. August, jeweils von 12 bis 18 Uhr, einen Graffiti-Workshop für Jugendliche von zwölf bis achtzehn Jahren unter Leitung eines professionellen Künstlers an.

Zunächst stehen für die Teilnehmenden Übungen im Jugendzentrum auf dem Programm. Dabei lernen sie Sprühregeln und -technik kennen und erarbeiten gemeinsam eine Vorlage. Diese wird dann im Anschluss an den Workshop am zukünftigen Jugendplatz im Raiffeisenring an die Wand der von der GSG gestellten Garage gesprüht.

Anmeldungen für den Graffiti-Workshop lassen sich per E-Mail anfordern oder während des Offenen Treffs dienstags bis freitags 15 bis 20 Uhr im Big House abholen. Die Anmeldefrist endet am 10. August. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es bei Anna Sander vom Jugendzentrum via E-Mail an asander@neuwied.de oder unter der Telefonnummer 02631 802 736.