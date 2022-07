Veröffentlicht am 26. Juli 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Abenteuer Heimat“ im August: Der Druidenstein ist diesmal das Ziel

„Abenteuer Heimat“ geht in die nächste Runde: Am Sonntag, dem 14. August, 14.30 bis circa 16 Uhr, wird die Reihe der geführten Exkursionen fortgesetzt. Diesmal geht es zum Druidenstein.

Die Idee von „Abenteuer Heimat“: Im Landkreis Altenkirchen gibt es vieles zu entdecken. Daher bieten die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen und der Westerwald Touristik-Service in diesem Jahr erstmalig diese Reihe mit spannenden Veranstaltungen von Willroth bis Friesenhagen an, die es ermöglichen, die Region gemeinsam neu zu entdecken.

Im August steht also der Druidenstein auf dem Programm – ein isolierter Basaltkegel oberhalb der Kirchener Stadtteile Herkersdorf und Offhausen. Der Kegel im Siegerland ist einer der herausragenden geologischen Sehenswürdigkeiten in Rheinland-Pfalz. Durch den Eingriff des Menschen wurde seine Größe im Laufe der Zeit reduziert. Noch spannender als die geologische Geschichte des Naturdenkmales, das seit 1869 unter Naturschutz steht, sind die Sagen und Mythen, die sich um den Basaltkegel ranken. Was sich aber genau alles am Druidenstein zugetragen hat, ist nicht bewiesen. So gibt es Sagen von gallischen Druiden bzw. Druidinnen, von „wilden Menschen“ und von anderen, die am Druidenstein heilige Messen und Rituale durchgeführt haben sollen.

Treffpunkt zur Exkursion ist direkt am Druidenstein. Ausgehend von Offhausen folgt man dem Fahrweg direkt zum Druidenstein, hier gibt es einen kleinen Parkplatz. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Web: vhs.kreis-ak.eu, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812213

Foto: „Abenteuer Heimat“ im August: Der Druidenstein ist das Ziel. Foto: Archiv BK