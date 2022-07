Schülerinnen und Schüler erhalten spannende Einblicke in die Welt der Metalle

Veröffentlicht am 26. Juli 2022 von wwa

HERDORF – INGELBACH – Metall-Erlebnistage: Schülerinnen und Schüler erhielten spannende Einblicke in die Welt der Metalle

Einen Metall- oder Elektroberuf praktisch kennenlernen und dabei hinter die Kulissen eines Unternehmens schauen, genau das erwartet die Schülerinnen und Schüler bei den Metall-Erlebnistagen der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen. Mitte Juli war es nach zweijähriger (Corona-) Pause endlich wieder soweit: Schülergruppen der August-Sander-Schule Altenkirchen und der Integrierten Gesamtschule (IGS) Betzdorf-Kirchen besuchten die Karl Georg GmbH in Ingelbach-Bahnhof und Federal-Mogul Sealing Systems GmbH in Herdorf.

Was macht eigentlich ein Zerspanungsmechniker? Dieser Frage gingen fünf Schüler der August-Sander-Schule Altenkirchen an einem erlebnisreichen Vormittag bei der Firma Karl Georg nach. Der internationale Spezialist für Kranzubehör gab dabei in einem Betriebsrundgang, geführt von Ausbildungsleiter Pascal Schneider, nicht nur spannende Einblicke in die eigene Fertigung, sondern stellte auch die Zukunftschancen einer Berufsausbildung anhand von firmeneigenen Erfolgsgeschichten heraus. „Die Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker bildet dabei für viele die Basis, um im und mit dem Unternehmen Karl Georg zu wachsen. Natürlich muss man diesen Schritt auch wollen, aber das wichtigste ist und bleibt dabei, dass ihr Leidenschaft für den Beruf mitbringt und auch Spaß daran habt“, so Personalleiter Michael Gulden. Als besonderes Highlight schrieben die Schüler gemeinsam mit Produktionsleiter Andreas Löhmann und Produktionsmitarbeiter Ole-Malte Sprung ein eigenes Programm zur Herstellung eines „Mensch-ärgere-dich-nicht“- Spiels aus Aluminium. Nach den vielen gewonnenen Eindrücken nahmen sich in der abschließenden Runde alle Beteiligten Zeit, um sämtliche offen gebliebenen Fragen der Schüler zu beantworten, bevor es dann mit dem Spielbrett im Rucksack wieder in Richtung Schule ging.

Auch der global tätige Automobilzulieferer Federal-Mogul Sealing Systems hieß zum Metall-Erlebnistag fünf Schüler und zwei Schülerinnen inklusive Klassenlehrerin Lisa Kryschan von der IGS Betzdorf-Kirchen willkommen. Nach einer kurzen Unternehmenspräsentation ging es für den praktischen Teil in die hauseigene Lernwerkstatt. An 14 verschiedenen Stationen konnten die Schülerinnen und Schüler einmal selbst ausprobieren, was es heißt, mit Metallen zu arbeiten und in die verschiedenen Ausbildungsberufe wie zum Beispiel Industrie-, Werkzeug- oder Zerspanungsmechaniker reinschnuppern. Tatkräftig wurden sie beim Meißeln, Bohren und Körnen von fünf Auszubildenden sowie Ausbildungsleiter Stephan Leukel unterstützt. Am Ende hielten alle ihr eigenes Werkstück, ein Metallnamensschild, in den Händen. „Die Fähigkeit, sich selbstbewusst auf die sich stetig wandelnden Anforderungen des modernen Berufslebens einstellen zu können, wird immer wichtiger“, betonte Stephan Leukel. „Zum festen Bestandteil der Ausbildung bei Federal Mogul gehört daher ein zehntägiges erlebnispädagogisches Seminar in der Jugendbildungsstätte Juist, bei der die eigene Komfortzone verlassen und gelernt werden soll, mit neuen Herausforderungen umzugehen“, so der Ausbildungsleiter.

Auch in diesem Jahr werden die Metall-Erlebnistage wieder von der Sparkasse Westerwald-Sieg und Westerwald Bank durch Kostenübernahme der Schülertransporte unterstützt. Interessierte Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klasse können sich jederzeit über ihren Jobfux, Berufswahlkoordinator oder Lehrer zu den Metall-Erlebnistagen anmelden. Weitere Informationen gibt Fides Ottens von der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, E-Mail: fides.ottens@kreis-ak.de, Tel.: 02681 – 81 39 08. Fotos. Wirtschaftsförderung Kreis AK