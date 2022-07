Veröffentlicht am 26. Juli 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Fehltage im Job wegen Psyche erreichen Rekordwert

Noch nie haben Beschäftigte aus Rheinland-Pfalz öfter wegen psychischer Erkrankungen im Job gefehlt als im Jahr 2021. Psychische Leiden wie Depressionen sorgten im letzten Jahr bei jedem Beschäftigten aus dem Bundesland für rechnerisch 3,9 Fehltage im Job (2020: 3,7 Tage). Das zeigen repräsentative Auswertungen der BARMER, für die die Krankenkasse die Arbeitsunfähigkeitsmeldungen von rund 190.000 bei ihr versicherten Erwerbspersonen mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz anonymisiert ausgewertet hat. „In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Fehltage im Beruf wegen seelischer Leiden auch ohne Corona seit Jahren gewachsen. Arbeitgeber sollten dieser Entwicklung mit betrieblichem Gesundheitsmanagement gegensteuern“, sagt Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der BARMER in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Landkreis Ahrweiler zählt meiste Fehltage wegen psychischer Leiden

Laut BARMER lag die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage wegen psychischer Leiden je Beschäftigten mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz im Jahr 2021 um 34 Prozent höher als im Jahr 2011 (2,9 Tage). Von den 36 Landkreisen und kreisfreien Städten im Land wies im letzten Jahr der Landkreis Ahrweiler die meisten Fehltage wegen seelischer Erkrankungen auf (5,5 Tage, 2020: 4,1 Tage). „Die schreckliche Flutkatastrophe im Ahrtal ist für viele Menschen dort eine enorme psychische Belastung. Es war eine gute Entscheidung der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz und der Krankenkassen im Land, in diesem Jahr zusätzliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Ahrtal für die Behandlung der Bevölkerung zuzulassen“, sagt Kleis. Neben anderen habe auch die BARMER nach der Flutkatastrophe schnell reagiert und eine kostenlose Telefon-Hotline zur psychologischen Soforthilfe traumatisierter Menschen geschaltet.

Muskel-Skelett-Erkrankungen häufigster Grund für Fehlzeiten im Beruf

Die Zahl der Fehltage wegen psychischer Leiden wurde im letzten Jahr in Rheinland-Pfalz nur noch von den Arbeitsunfähigkeitstagen aufgrund von Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenschmerzen übertroffen. Sie sorgten im Land für 4,1 Fehltage je Erwerbsperson (2020: 4,2 Tage). Unter den 36 Landkreisen und kreisfreien Städten im Land verzeichnete der Landkreis Birkenfeld bei den Muskel-Skelett-Erkrankungen den höchsten Wert (5,9 Tage), gefolgt vom Landkreis Cochem-Zell (5,7 Tage). Die geringsten Fehlzeiten wegen Muskel-Skelett-Leiden in Rheinland-Pfalz registrierte die Stadt Landau (2,9 Tage). „Arbeitgeber können Rückenleiden ihrer Beschäftigten vorbeugen, indem sie unter anderem die Ausstattung des Arbeitsplatzes auf die Körpergröße abstimmen. Wichtig sind auch häufige Haltungs- und Belastungswechsel am Arbeitsplatz“, erklärt Kleis. Psychische Faktoren könnten Rückenschmerzen verstärken.

Mehr Verletzungen, Atemwegserkrankungen gehen zurück

Dritthäufigster Grund für Arbeitsunfähigkeitstage von Beschäftigten aus Rheinland-Pfalz waren im Jahr 2021 Verletzungen wie Bänderrisse oder Verstauchungen (2,2 Tage, 2020: 2,1 Tage). Auf Rang vier landeten Atemwegserkrankungen wie Erkältungsschnupfen und Bronchitis (1,6 Tage). Die Zahl der Fehltage im Job wegen Erkrankungen der Atemwege ist unter rheinland-pfälzischen Beschäftigten im Vergleich mit dem Jahr 2020 (2,4 Tage) stark gesunken. „Hauptverantwortlich für den Rückgang bei den Fehltagen im Job wegen Atemwegserkrankungen dürfte das Ausbleiben einer Grippe- und Erkältungswelle im Frühjahr 2021 gewesen sein. Zu diesem Ausbleiben dürften die Corona-Schutzmaßnahmen und die mit der Pandemie zusammenhängenden Veränderungen der Lebensumstände und Verhaltensweisen beigetragen haben“, erläutert Kleis.

Rheinland-Pfalz: Krankenstand sinkt leicht

Über alle Krankheiten hinweg zählten die BARMER-Statistiker im letzten Jahr 17,7 Arbeitsunfähigkeitstage je Beschäftigten aus Rheinland-Pfalz (2020: 18,3 Tage, Bund: 17,5 Tage). Zwei Drittel der Fehltage im Job von rheinland-pfälzischen Beschäftigten gingen dabei auf das Konto von Muskel-Skelett-Erkrankungen (23,2 Prozent), psychischen Leiden (22,0 Prozent), Verletzungen (12,4 Prozent) und Atemwegserkrankungen (9,0 Prozent). Im Durchschnitt meldete sich jede Erwerbsperson aus Rheinland-Pfalz im letzten Jahr 1,1 Mal krank (2020 und Bund: 1,1). Knapp die Hälfte der Beschäftigten (49,5 Prozent) aus dem Bundesland blieb im Jahr 2021 mindestens einmal arbeitsunfähig zuhause (2020: 51,3 Prozent, Bund: 48,4 Prozent). Der Krankenstand von rheinland-pfälzischen Beschäftigten lag im Jahr 2021 bei 4,8 Prozent (2020: 5,0 Prozent, Bund: 4,8 Prozent). „Das bedeutet, dass an einem durchschnittlichen Kalendertag von 1.000 Beschäftigten aus Rheinland-Pfalz 48 arbeitsunfähig gemeldet waren“, erläutert Kleis.