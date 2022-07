Veröffentlicht am 25. Juli 2022 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss in Betzdorf

Durch Anwohner wurde am Sonntagmorgen, 24. Juli 2022, gegen 01:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Betzdorfer Eberhardystraße gemeldet. Ein Pkw war ausgangs einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und in den Vorgarten eines Mehrfamilienhauses gekracht und hatte eine Gartenmauer beschädigt. Zeugen konnten noch beobachten, wie der mutmaßliche Unfallverursacher nach dem Unfall Fahrzeugteile eingesammelt und sich mit dem beschädigten Fahrzeug von der Unfallstelle entfernte. Das Fahrzeug konnte von den entsandten Beamten der Polizei Betzdorf nur wenige Minuten später in der Gäulenwaldstraße festgestellt werden. Der in der VG Betzdorf-Gebhardshain wohnhafte 46-jährige Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, der Führerschein eingezogen und eine Strafanzeige eingeleitet. Die Schadenshöhe dürfte sich im unteren vierstelligen Eurobereich bewegen. Quelle: Polizei