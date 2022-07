Veröffentlicht am 25. Juli 2022 von wwa

ELKENROTH – Verkehrsunfall in Elkenroth

Sonntagmorgen, 24. Juli 2022, kam es gegen 01:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Elkenroth. Eine 36-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Mecklenburg-Vorpommern befuhr mit ihrem Pkw die Altbahnhofstraße und beabsichtigte an der Kreuzung Altbahnhofstraße/Naurother Straße sie in Richtung Parkstraße zu überqueren, missachtete aber die Vorfahrt einer von rechts kommenden 20-jährigen Pkw-Lenkerin aus der VG Bad Marienberg, die die Naurother Straße befuhr. Beide Pkw wurden durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Quelle: Polizei