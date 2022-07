Veröffentlicht am 25. Juli 2022 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Trunkenheit im Straßenverkehr in Niederfischbach

Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde am Samstagabend, 23. Juli 2022, gegen 23:55 Uhr ein Lkw gemeldet, der in Schlangenlinien von Betzdorf über Kirchen und weiter in Richtung Niederfischbach geführt worden war. Von den entsandten Beamten der Polizei Betzdorf konnte das Fahrzeug unmittelbar nach dem Ortseingang in Niederfischbach angehalten und der Fahrzeugführer kontrolliert werden. Es wurde festgestellt, dass der 28jährige Fahrzeugführer aus der VG Kirchen mit einem Wert von annähernd 2 Promille hinter dem Steuer saß. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Führerschein eingezogen. Quelle: Polizei