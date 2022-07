Veröffentlicht am 25. Juli 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN Ortsteil LEUZBACH – Spielplatzeröffnung „Auf dem Eichelchen“ in Altenkirchen Ortsteil Leuzbach

Nach kurzer Bauzeit wurde bei strahlendem Sommersonnenwetter der neu eingerichtete Kinderspielplatz „Auf dem Eichelchen“ im Altenkirchener Ortsteil Leuzbach wieder offiziell eröffnet.

Zur feierlichen Eröffnung mit traditionellem Banddurchschnitt, ausgeführt von Kindern des KITA „Arche“, waren neben dem Ersten Beigeordneten der Stadt Altenkirchen Paul-Josef Schmidt, der derzeit die Amtsgeschäfte der Stadt Altenkirchen wahrnimmt, Hagen Schimmel vom Planungsbüro Stadt-Land-plus GmbH, Boppard-Buchholz, Benedikt Börgerding vom Landschaftsbau GmbH, Altenkirchen, Alexander Lenz von der Verbandsgemeinde AK-FF, Rüdiger Trepper als Beigeordneter Stadt Altenkirchen, Bastian Prieß vom Citymanagement Stadt Altenkirchen, von der KITA „Arche“ Diana Wendt.

In Altenkirchen existieren insgesamt fünf Spielplätze, in Leuzbach, im Hähnchen, Lessingstraße, Büchner Straße und im Finkenweg. Der Neubau wurde erforderlich da mehr Kinder in diesem Stadtteil hinzugekommen sind und vor allem, weil das Neubaugebiet „Auf dem Eichelchen“ in Planung ist und Leuzbach mit Spielplatzmöglichkeiten unterversorgt und die anderen Spielplätze weit entfernt sind. Der Beschluss zum Neubau wurde im Stadtrat im Juli 2021 gefasst. Die Kosten sind mit insgesamt mit rund 140.000 Euro veranschlagt. An Geräten und Spielmöglichkeiten gibt es Highlight Seilbahn, die erste in Altenkirchen, einen Spieltunnel, eine Hangrutsche, Trampolin, Nestschaukel, Balancierbalken, Klettergerüst und einige Schaukeltiere. Auf dem Spielplatz sind zwei Sitzgruppen aufgestellt. Zur Erfrischung, gerade in der warmen Sommerzeit, ist ein Trinkwasserbrunnen installiert.

Bevor die Kinder die Spielgeräte testen durften, wurde das „Eröffnungsband“ gemeinsam zerschnitten. Fotos: Renate Wachow