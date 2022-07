Veröffentlicht am 24. Juli 2022 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Neuer Schützenkönig auf der Birkener Höhe heißt Fabian Lauer

Am Samstag war es endlich wieder soweit: Die St. Hubertus Schützenbruderschaft in Birken-Honigsessen lud zum Vogelschießen nach drei Jahren coronabedingter Pause ein, um die neuen Majestät für das kommende Jahr zu ermitteln. Unter Begleitung der Bergkapelle Vereinigung marschierten dir Schützen traditionell von der Grundschule zum Schießstand „Auf dem Uhlenberg“.

Den Anfang machten dort die Jugendmajestäten, die zugleich einen spannenden Wettkampf lieferten: Im Bambiniwettkampf schossen die Geschwister Neela und Devin mit dem Lasergewehr zunächst die gleiche Ringzahl, sodass ein Stechen notwendig war. Schlussendlich konnte sich Devin I. Waigel durchsetzen und ist nun neuer Bambiniprinz der Bruderschaft.

Der Schülervogel fiel mit dem 178. Schuss und machte Lina II. Janzen zur neuen Schülerprinzessin.

Auch die Jungschützen machten es spannend, doch unter den vier Wettbewerbern setzte sich mit dem 222. Schuss Meo I. Gersdorf durch.

Nachdem die Jugendmajestäten ermittelt wurden, konnte die Bruderschaft mit großer Freude eine Vielzahl von interessierten Anwärtern auf den Königsvogel ins Rennen schicken. Umso größer war die Freude, als am späten Abend der Fabian I. Lauer den Vogel mit dem 404. Schuss von der Stange holte. Unter musikalischer Begleitung durch B&H Events Klang der Abend stimmungsvoll aus. Die Bruderschaft freut sich auf das kommende Jahr mit den neuen Majestäten und startete am Sonntag sofort mit den Vorbereitungen für das 54. Schützenfest auf der Birkener Höhe am ersten Augustwochenende vom 6. bis 8. August.

Ein großer Dank gilt an dieser Stelle dem DRK Ortsverein Birken-Honigsessen, der sowohl am Vogelschießen als auch am Schützenfest den Sanitätsdienst übernimmt. (raw) Fotos: SBR Birken-Honigsessen