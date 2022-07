Veröffentlicht am 24. Juli 2022 von wwa

MARENBACH – Schützenfestumzug bei „Kaiserwetter“ im Oberirsener Ortsteil Marenbach

Im Volksmund nennt man auch heute noch das Wetter mit strahlendem Sonnenschein bei wolkenfreiem Himmel „Kaiserwetter“. Ob das allerdings für die Grünröcke der Schützenvereine und die Musiker so ein erstrebenswertes Wetter ist bleibt dahingestellt und auch der Kaiser vor über 110 Jahren sich unter freiem Himmel dieses Wetter angetan hätte bleibt fraglich. Die Gäste des Schützenvereins „Im Grunde“ Marenbach und ihrer amtierenden Königin Katharina I. Eschemann, die Schützengesellschaft Altenkirchen, KKSV Döttesfeld, SV Leuzbach-Bergenhausen, SV Maulsbach, SV „Adler“ Michelbach, KKSV Orfgen und dem Blasorchester Mehrbachtal, kamen bei ihrem Festzug über die Straße „Im Unterdorf“ und „Auf der Heide“ bis in die Nähe des Schützenhauses und den Festplatz ganz schön ins Schwitzen. Mancher Verein hatte da auch Marscherleichterung gegeben und die Röcke blieben auf dem Kleiderbügel. Unter klingendem Spiel zog der Lindwurm der Schützen, in Begleitung von Ortsbügermeister Wilfried Stahl, Bürgermeister Fred Jüngerich und MdL Dr. Matthias Reuter durch den Ortsteil. Abgesichert wurde der Festzug durch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Weyerbusch. Fotos: Renate Wachow