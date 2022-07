Veröffentlicht am 24. Juli 2022 von wwa

OBERBIEBER – Gestiftete Bänke als sichtbare Hilfe ohne Umwege

Eine besondere Form von Wiederaufbau-Hilfe im stark von der Flutkatastrophe im Juli 2021 getroffenen 500-Seelen-Gemeinde Insul an der Ahr konnte der Heimat- und Verschönerungsverein Oberbieber (HVO) leisten: Zwei Tage nach der Flutkatastrophe an der Ahr hatte der HVO ein Konzert veranstaltet, dessen Erlös in den Wiederaufbau der zerstörten Wanderwege in Insul fließen sollte. Spontan beteiligten sich Konzertbesucher an der Hilfsaktion. Auch der nachfolgende Spendenaufruf im Neuwieder Stadtteil Oberbieber war beachtlich. Mit dem Geld konnten 20 hochwertige Ruhebänke gekauft werden. Dabei verzichtete auch der Lieferant der Bänke auf die Hälfte seiner Forderung. Zehn fleißige Mitglieder des HVO aus dem Neuwieder Stadtteil am Aubach waren nun ein Jahr nach der Flut an der Ahr mit dem Aufbau der gestifteten Bänke beschäftigt. „Ein kleiner Beitrag, um das Leben an der Ahr ein Stück weit zu verschönern, die Schönheiten wieder mehr in den Vordergrund treten zu lassen und wieder für Besucher besonders anziehend zu machen“, so HVO-Vorsitzender Rolf Löhmar. Insuls Bürgermeister Ewald Neiß würdigte die Unterstützung: „Ihr habt hier eine sichtbare Hilfe geleistet, die ohne Umwege bei den Einwohnern der Gemeinde ankommt.“

Foto: Nicht nur Insuls Bürgermeister Ewald Neiß (ganz li.) freut sich über die gespendeten neuen Ruhebänke, die Oberbieberer HVO-Mitglieder jetzt aufgebaut haben. Foto: HVO