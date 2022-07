Veröffentlicht am 24. Juli 2022 von wwa

IRLICH – Rheinuferfest in Irlich bei Kaiserwetter.

Das Erfolgsrezept ging auch bei der dritten Runde auf: Das passende Ambiente, das Zusammenspiel aller Ortsvereine, die mit einer breiten Palette von Getränken, Grillspezialitäten und einer Prise Musik die Rheinuferanlage zur Partymeile machten. Nach einem gemeinsamen Gottesdienst aller christlichen Kirchen im Ort, hatten die Feuerwehr, die TSG, der Moderne Fanfarenzug, der Bürgerverein, die Kirmesgesellschaft, die Katholische Kirchengemeinde, Christuszentrum, Schützenbruderschaft, KFD (Katholische Frauen Deutschland), der Karnevalsgesellschaft alle Hände voll zu tun.

Im Vorfeld kam die Unterstützung durch die Neuwieder Service Betriebe, Stadt und Sparkasse. Nach der Erfahrung der vergangenen Feste hatten die Protagonisten fleißig geplant und aufgebaut. Dann konnte das Bier laufen, der heimische Wein ausgeschenkt und das Grillfeuer lodern. Für das Feuer am Grill waren dann die Feuerwehrkameraden zuständig. Auch Organisator Lars Ebert hatte seine „Hausaufgaben“ erledigt. „Das ist es, was unser Irlich auszeichnet“, brachten es Ortsvorsteher Wilhelmy und OB Einig bei ihren Begrüßungsreden auf den Punkt.

„Alle arbeiten gemeinsam am Gelingen, alle arbeiten für das gemeinsame Ziel, für ihr Irlich.“ Dabei sollte das Irlicher Rheinuferfest ja „nur“ ins Leben gerufen worden sein, um einen finanziellen Grundstock für die 1.000-Jahr-Feier 2022 sein. Jetzt macht man sich Gedanken, ob dann nach dem Rheinuferfest 2022 wirklich schon wieder Schluss sein sollte. mit dem Feiern am Rheinufer. Schon beim Aufbau am frühen Samstagmorgen halfen über 50 Freiwillige aus allen Vereinen. Beim Gottesdienst um 18 Uhr waren die meisten Plätze belegt. Über 1.000 Gäste feierten bei bester Stimmung nach einem romantischen Sonnenuntergang bis in den frühen Morgen. (mabe) Fotos: Marlies Becker